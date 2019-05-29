Parça parça trajedi

Samsun Vezirköprü'de 7 Mayıs'ta kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu yere 6 kilometre uzaklıkta dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile kıyafet parçaları bulundu. İhbar üzerine bölgede arama başlatan ekipler ayakkabı ve elbiselerin Ecrin'e ait olduğunu teyit etti. Dün de devam eden aramalarda küçük çocuğa ait olduğu değerlendirilen kafatası, kaburga ve kaval kemiği bulundu.

Kemik parçaları ve elbiseleri bulunan minik Ecrin'in dede ve babaannesi konuştu

Olayın cinayet mi doğal ölüm mü olduğunun henüz belirlenemediğine dikkat çeken Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak, kemiklerin 100 metrelik bir alana yayıldığını açıkladı. Savcı Çakmak, "Vücut bütün halde değil. Gömülü değil yüzeye yayılmış halde. Hayvan müdahalesinin olduğu, kemiklerde hayvan dişlerinin olduğu sabit. Hayvani müdahale ile mi başladı ilk süreç, yoksa insan müdahalesi ile başlayıp sonradan hayvan bulup o şekilde mi müdahale etti, onu yapılacak incelemeler sonunda tespit edeceğiz. Şu an için cinsel istismara yönelik bir bulgumuz yok. Cesedi buraya kadar taşıyan hayvan da olabilir, insan da olabilir. Biz bu ihtimalleri araştıracağız" dedi. Çalışmalar, savcılık gözetiminde jandarma ve AFAD ekiplerince ceset arama köpeği "Abrek" ile dün gün boyu devam etti.