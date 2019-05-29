2019 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

Ramazan Bayramı'nı dört gözle bekleyen vatandaşlar tatil gün sayısını öğrenmek istiyor. Müslümanlarını yakından ilgilendiren 2019 Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Özellikle vatandaşlar internette arama motorunda ' Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?' sorularına yanıt aranıyor. Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır. Haberimizin devamında Ramazan Bayramı tarihi ve tatil günleri hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz...