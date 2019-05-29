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2019 tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

tatilini heyecanla bekleyenler tatil günlerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Mübarek Ramazan ayının son dönemlerini yaşadığımız bugünlerde ‘ 2019 Ramazan Bayramı ne zaman?’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram olan tatil takvimi belli oldu. Ailecek tatil planı yapanlar uzun süredir hasretini çektiği Ramazan tatiline kavuşacak. Peki Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün idrak edilecek? kaç gün?

Giriş Tarihi: 29.5.2019 09:03 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 09:03
2019 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

Ramazan Bayramı'nı dört gözle bekleyen vatandaşlar tatil gün sayısını öğrenmek istiyor. Müslümanlarını yakından ilgilendiren 2019 Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Özellikle vatandaşlar internette arama motorunda ' Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?' sorularına yanıt aranıyor. Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır. Haberimizin devamında Ramazan Bayramı tarihi ve tatil günleri hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz...

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2019 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?
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