Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sanayide Sfenks kedisi bulundu

Sanayide kedisi bulundu

'daki sanayi sitesinde, nadir bir tür olan tüysüz kedisi bulundu. Sosyal medyadan yapılan paylaşım sonrası sahibine teslim edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 12:11
Sanayide Sfenks kedisi bulundu

Bodrum Sanayi Sitesi'nde dün dükkanların çevresinde dolaşan tüysüz Sfenks kedisini görenler, şaşkınlık yaşadı. Kediyi yakalayıp korumaya alan esnaf durumu Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu'ya bildirdi. Uslu, kısa sürede sanayi bölgesine gitti. Daha sonra kedinin fotoğraflarını çeken Uslu, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaşarak hayvanın sahibinin bulunması için çağrı yaptı.

KISA SÜREDE SAHİBİNE ULAŞILDI

Paylaşımın kısa sürede hızla yayılmasıyla kedinin sahibi bulundu. Aşı karnesiyle gelen ve ismini açıklamak istemeyen sahibine, kedi teslim edildi. Kedinin, açık kalan balkon kapısından dışarı çıkarak kaybolduğu öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanayide Sfenks kedisi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN