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çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı 29 Mayıs

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettikleri arasında olan sonuçları bu akşam açıklandı. İdaresi tarafından noter huzurunda saat 21.15’de çekilişi gerçekleştirildi. Şans Topu sonuçları hakkında bireyler araştırmalarını heyecan ve umutla sürdürüyorlar. Geçen hafta 780.507,70 TL'lik büyük ikramiyenin sadece bir kişiye çıkması neticesinde Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

Giriş Tarihi: 29.5.2019 21:02
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı 29 Mayıs

Şans oyunu severler tarafından oldukça sevilen ve taraflı tarafsız herkes tarafından takip edilen Şans Topu'nun bu akşamki çekiliş sonuçları açıklandı. Geçen hafta 780.507,70 TL'lik büyük ikramiyenin sadece bir kişiye çıkması neticesinde Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı. İşte 29 Mayıs Şans Topu sonuçları

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Şans Topu sonuçları sorgulama ekranına ve kazandıran numaralara bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı 29 Mayıs
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