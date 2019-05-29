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'da inşaat çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu

’da bir inşaatta temel atma kazısı sırasında tarihi kalıntılar ortaya çıktı. Tarihi kalıntılar nedeniyle inşaattaki çalışmalar durduruldu

Giriş Tarihi: 29.5.2019 17:25
Üsküdar'da inşaat çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu

Üsküdar'da bir inşaatta temel atma kazısı sırasında tarihi kalıntılar ortaya çıktı. Tarihi kalıntılar nedeniyle inşaattaki çalışmalar durduruldu. Tarihi kalıntıların bulunduğu inşaat havadan da görüntülendi.
Üsküdar Muratreis Mahallesi Tıknefes Sokak'ta bulunan bir inşaatta temel kazısı yapıldığı sırada tarihi kalıntılar bulundu. Tarihi kalıntıların ortaya çıkması sebebiyle iş makineleri bölgeden çekilerek inşaatta çalışmalar durduruldu. Ortaya çıkan kalıntıların tarihi bir hamama ait olduğu belirtildi. Tarihi kalıntıların ortaya çıktığı inşaat alanı havadan drone ile görüntülendi.

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Üsküdar'da inşaat çalışmasında tarihi kalıntılar bulundu
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