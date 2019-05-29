Uyuşturucu âlemi, çifte ölümle bitti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu kullandıkları ileri sürülen 5 gençten 2'si hayatını kaybetti. İddiaya göre korkunç olay şöyle gelişti: Ayvalık'a bağlı Küçükköy mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki Ali Rıza S. ve aynı yaştaki Yiğit T., arkadaşları B.U., C.S. ve D.E. ile buluştu. Bir inşaata giden 5 arkadaş, burada uyuşturucu aldı. Ancak bir süre sonra fenalaşan gençler, çevreden yardım istedi. Gençleri gören vatandaşlar da durumu jandarmaya ve 112 Acil Servis'e bildirdi.



İKİSİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kısa süre sonra inşaata gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Ali Rıza S. ve Yiğit T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Baygın halde olan diğer 3 genç ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı duyunca inşaata koşan Ali Rıza S. ve Yiğit T.'nin yakınları, iki gencin öldüğünü öğrenince sinir krizleri geçirdi. Ali Rıza S. ve aynı yaştaki Yiğit T.'nin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, kesin ölüm nedenlerin belirlenmesi için otopsi yapılması amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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