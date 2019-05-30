Ölü bulunan minik Ecrin'den son dakika haberi geldi: Cinsel istismar iddiaları için ilk bulgu...

Çocuklara yapılan cinsel istismarlarla ilgili tüm Türkiye ayağa kalktı! Hem sosyal medyada hem de vatandaşlar arasında Ecrin'in katilinin bulunmasına yönelik infial başladı. Ecrin'in üvey dedesi Nuri Kurnaz, cinayet de olabilir, kurt veya hayvanlar da yemiş olabilir, birisi de götürmüş olabilir derken Müge Anlı'nın programında şeytan alıp götürmüş olabilir diyen üvey babaanne Hacer Kurnaz; "ben böyle beklemiyordum, biri aldı getirecek diye bakıyordum, yavrudan ne istediniz, kolumu kanadımı kırdınız..." diyerek veryansın etti. Öte yandan tüm gözler üvey amca Özkan Kurnaz'a çevrildi. Özkan'ın Jandarma ekiplerine sorduğu "bu çocuk kaçırılmışsa boğulmuşsa bir şey yapılmışsa üzerinde DNA çıkar mı?" sorusu onu bir numaralı fail yaptı. Özkan'ın olay gününe ilişkin çelişkili ifadeleri ortaya çıktı ayrıca Ecrin'in üvey dedesi ve babaannesinden de kan örnekleri alındı. Savcılıktan yapılan son dakika Ecrin Kurnaz açıklamasında cinsel istismar iddiaları hakkında detay paylaşıldı; işte o açıklama!