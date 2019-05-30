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37 milyarlık servetin yarısını bağışladı

Giriş Tarihi: 30.5.2019
37 milyarlık servetin yarısını bağışladı
ABD'li e-ticaret şirketi Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kabul edilen Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Bezos, yaptığı bağış açıklamasıyla yankı uyandırdı. 55 yaşındaki Jeff Bezos'tan boşanması sonrası yaklaşık 37 milyar dolarlık servetin sahibi olan MacKenzie Bezos (48), mirasının yarısını 'Giving Pledge' adlı hayır hareketine bağışlayacağını duyurdu. Bezos, paylaşmak için 'orantısız miktarda parası olduğunu' belirterek, "Kasam boşalana kadar yardımlarımı yapmaya devam edeceğim" dedi. DIŞ HABERLER
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37 milyarlık servetin yarısını bağışladı
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