Zihinsel engelli kişiyi para verme vaadiyle kandırıp tecavüz etti!

Edinilen bilgilere göre Acıgöl ilçesinde zihinsel özürlü erkeği (21) para vermek vaadiyle kandırarak cinsel saldırıda bulunan A.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
SAĞLIK KONTROLÜNDE TESPİT EDİLDİ
Cinsel saldırıda bulunulan zihinsel engelli mağdur Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan kontroller sonrasında cinsel saldırıya uğradı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından cinsel saldırı suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.