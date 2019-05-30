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Zihinsel engelli kişiyi para verme vaadiyle kandırıp tecavüz etti!

Mide bulandıran olay, ’in Acıgöl ilçesinde yaşandı... Özürlü bir kişiyi para vermek vaadiyle cinsel saldırıda bulunan 1 kişi yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 16:45
Zihinsel engelli kişiyi para verme vaadiyle kandırıp tecavüz etti!

Edinilen bilgilere göre Acıgöl ilçesinde zihinsel özürlü erkeği (21) para vermek vaadiyle kandırarak cinsel saldırıda bulunan A.A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜNDE TESPİT EDİLDİ

Cinsel saldırıda bulunulan zihinsel engelli mağdur Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan kontroller sonrasında cinsel saldırıya uğradı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından cinsel saldırı suçundan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Zihinsel engelli kişiyi para verme vaadiyle kandırıp tecavüz etti!
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