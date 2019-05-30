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'in yüzüne asit atan saldırgan kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanacak

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Özek'in (19) yüzüne asit benzeri sıvı atarak ağır yaralanmasına neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Çeltik, İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanacak.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 16:26 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 16:50
Berfin'in yüzüne asit atan saldırgan kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanacak

Geçen 15 Ocak'ta İskenderun'a bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta dershaneden çıkıp evine doğru giden Özek'in yolu iddiaya göre eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp, kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin Özek'e saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan Casim Ozan Çeltik tutuklandı. Berfin Özek'in gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu olan ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı.

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Berfin'in yüzüne asit atan saldırgan kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanacak
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