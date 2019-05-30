Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bir Zamanlar Çukurova sezon finali 35. son bölüm burada tek parça izle

Bir Zamanlar Çukurova sezon finali 35. son bölüm burada

'nin reyting rekorlarını altüst eden dizisi Bir Zamanlar Çukurova sezon finali bölümüyle izleyicilerinin evine konuk oluyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 35. sezon finali bölümünde neler olacağı merak konusu. Peki, takipçilerinin merakla beklediği Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali bölümünde neler oldu? Bir Zamanlar Çukurova 35. bölüm

Giriş Tarihi: 31.5.2019 01:45
Bir Zamanlar Çukurova sezon finali 35. son bölüm burada tek parça izle

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da beklenmedik olaylar sürüyor. Dizinin takipçileri google aramamotorunda yoğun olarak Bir Zamanlar Çukurova sezon finali 35. son bölüm burada tek parça izle şeklinde aramalarını sürdürüyor. Bir Zamanlar Çukurova sezon finali 35. son bölüm tek parça olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİ 35. SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

KONAKTA İŞLER ÇIĞIRINDAN ÇIKMIŞTIR

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' da ortalık iyice karıştı! Sevilerek izlenen dizi bu bölümle beraber sezon finaline girdi. Nihayet düğün günü gelmiştir! Müjgan telli duvaklı gelin olur! Düğün öncesinde Yılmaz ve Demir karşılaşır. Yine silahlar çekilir. Demir'in silahı bırakması gerektiğini konuşmak için Hünkar'a giden Fekeli, onu da düğüne davet eder! Konak'ta ise işler çığırından çıkmıştır. Züleyha'nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder!

Züleyha'yı iffetsizlikle suçlar! Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir. Saniye Gaffur'u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer. Tüm karmaşaya rağmen düğün gerçekleşir. Hünkar, Fekeli ile yan yana düğüne katılır. Müjgan mutlu, Yılmaz ise şaşkındır! Düğüne katılan İstanbul'dan gelen misafirler herkesi bir geceliğine bile olsa, güzel şeylere yaşamaya inandıracaktır. Züleyha, artık hayatına o konakta devam etmek zorunda kalacağını düşünürken, Yılmaz da aklından Züleyha'yı tamamen çıkarmaya çalışır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir Zamanlar Çukurova sezon finali 35. son bölüm burada tek parça izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN