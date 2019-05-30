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Bu yıl erken göründü

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019
Bu yıl erken göründü
Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağ sırtlarında 'doğal mucize' olarak nitelendirilen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silueti, bu yıl erken görülmeye başlandı. Her yıl 15 Haziran- 15 Temmuz tarihleri arasında ortaya çıkan doğal Atatürk silüeti, bu sene 25 gün önce görülmeye başlandı. Siluet havanın güneşli olması durumunda her gün 17.55- 18.10 saatleri arasında Ata Mahallesi'nden izlebiliyor. Fotoğraf sanatçıları, Atatürk sulietini görüntülemek için ilçeye akın etti.
Atatürk silüeti ilk olarak 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Silüetin, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildi. Bu nedenle 23 yıldan bu yana Damal ilçesinde temmuz ayında 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenleniyor.
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