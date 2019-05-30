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Son dakika haber: bugün ne kadar? Canlı Cumhuriyet, gram ve fiyatları şu an! 29 Mayıs

hakkındaki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kapalıçarşı'da bugün ? Ülkemizde en çok tercih edilen birikim araçlarının başında da altın gelir, bu da bireylerin sosyal olarak ve ekonomik olarak altın fiyatları konusunda araştırmalar yapmasına neden olur. Düğünlerde gelin ve damada en çok hediye edilen nesne de kuşkusuz altındır, bu minvalde 29 Mayıs altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmelerini, anlık değişimleri ve güncel rakamları haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.5.2019 08:21 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 08:22
Son dakika haber: Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları şu an! 29 Mayıs

Özellikle son dönemde konusunda dikkat çekici son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gram altına olan talep fiyatlarındaki değişimlerden sonra daha da arttı. Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturuyor. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve anlamlı bir yatırım aracıdır. Ülkemizde dolar ve eurodan bağımsız en çok yatırım yapılan nesne altındır. 29 Mayıs gram, çeyrek, yarım, tam ve hakkındaki en doğru bilgileri burada bulabilirsiniz....

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

29 Mayıs Çarşamba günü 248,86 TL'den alınırken 248,92 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatlarındaki değişimlerden sonra vatandaşların yeni gözdesi gram altın oldu. Düğünlerde de gram altın hediyeleri dikkat çekmeye başladı.

1 gram altın ne kadar? 1 gram altın kaç Türk Lirası?

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Son dakika haber: Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları şu an! 29 Mayıs
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