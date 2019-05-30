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Son dakika: döven patron serbest!

Türkiye'nin konuştuğu olayda son dakika gelişmesi! Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında döven işletmenin mülk sahibi Şahin Şeker serbest bırakıldı...

Giriş Tarihi: 30.5.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 16:53
Son dakika: Çalışanları döven patron serbest!

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Şeker için savcılık adli kontrol talep etti.

Mahkemeye sevkedilen eğlence mekanının mülk sahibi Şahin Şeker serbest bırakıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta Dorock XL isimli eğlence mekanının çalışanlarını döven patron kamerada

ANİ ÖFKE PATLAMASI YAŞIYORUM

Şahin Şeker'in emniyette polis ekiplerine verdiği ilk ifadede, "Olay günü işyerine girdiğim zaman sinirliydim. Bilet satış bölgesinden geçerken, Gaye Akıl'la kısa bir tartışma yaşadım ve oradan ayrıldım. Yaşananlara moralim çok bozuldu ve arkadaşlara nasihat vermek için geri döndüğümde bu iki kişinin alaycı tavırlarıyla karşılaştım. Bilet kesen Enver D. ile konuşmak istediğim sırada Gaye Akıl olaya karışarak müdahale etti. Bu sırada kendimi kaybettim ve bu tatsız olaylar yaşandı. Son zamanlarda şirkette meydana gelen maddi anlamdaki olumsuzluklar tansiyon hastalığımı tetikledi ve ani öfke patlamaları yaşıyorum. Yaşananlar için çok üzgünüm. Bu olay dışında Gaye Akıl ve Enver D. ile ilgili şahsi bir husumetim bulunmuyor. Yaşananlardan pişmanım" dediği öğrenildi.

Eğlence mekanındaki dayak olayına ilişkin işletmeden açıklama yapıldı

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Son dakika: Çalışanları döven patron serbest!
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