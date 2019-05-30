Çapraz ateş cinayeti zanlısı 10 kişi için 166 yıl ve 7 kez müebbet hapis talebi

BUGÜN NELER OLDU

Olay 30 Ocak 2019 tarihinde merkeze bağlı Kömürcü Köyü'nde meydana geldi. Galip ve eşi Seyran Yıkılmaz, seyir halindeki otomobillerinde silahlı saldırıya uğradı. Pusu kuran saldırganların pompalı tüfeklerle açtığı ateş sonucu Yıkılmaz çifti ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıkılmaz çifti sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Galip Yıkılmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Cinayetin ardından genişletilen soruşturma kapsamında olayla irtibatı olduğu iddia edilen T.A., Ö.D., Ş.A., A.A., Y.A.,S.A.A., E.A., T.A., Y.A, ve F.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz soruşturma tamamlandı. 10 tutuklu şüpheli hakkında toplam 166 yıl hapis ve 7 kez müebbet hapis talebiyle Niğde 2. Ağır Ceza mahkemesine kamu davası açıldı. Duruşmanın ise önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.