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Ecrin'in ölümü hakkında son dakika iddiası! Görgü tanığı canlı yayında açıkladı...

Minik 'ın cesedinin bulunmasından sonra son dakika ayrıntısı ortaya çıktı! Görgü tanığı komşu canlı yayında ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Muhammed Yahşi'nin iddiaları şu şekilde "Özkan kucağında Ecrin ile birlikte traktörle gidiyordu. O ara uzaktan acı bir fren sesi duydum, o esnada Ecrin traktörden düşmüş olabilir." 1.5 yaşında kaybolan Ecrin Kurnaz'ın kayıp olan diğer ayakkabısı da bulundu. Ecrin'e ait kemikler bulunduktan sonra AFAD'a ait kadavra köpeği Abrek'in de katıldığı aramalarda Ecrin'i diğer ayakkabı teki de dere yatağında bulundu. Görgü tanığının ifadelerinde Ecrin'in ölümünde Özkan'ın parmağı olduğu iddia ediliyor! İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 30.5.2019 13:41 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 13:53
Ecrin'in ölümü hakkında son dakika iddiası! Görgü tanığı Muhammed Yahşi canlı yayında açıkladı...

1.5 yaşındaki Ecrin'in üvey amcası 'ın iddiasına göre muhtarlık seçimini kaybeden Muhammet Yahşi; "Özkan'a size öyle bir okuyup üfleyeceğim ki eviniz darma duman olacak dedi." Özkan'ın bu konuşmaları 'yı adeta çileden çıkardı. Canlı yayına telefonla katılan üvey baba da, kardeşine "Özkan başka ihtimal yok her şey ortada ya camdan düştü ya sen ezdin" diyerek seslendi. Köy sakini de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Özkan Kurnaz; Muhammed Yahşi bizim evimizi gözlüyor, bizim evimizdeki her şeyi görüyor, Ecrin'i kaçırmak için plan yapılması lazım bu planı o yapmış olabilir. ifadelerini kullandı.

Görgü tanığı Muhammed Bey; "Özkan'ın tarlaya 11:30'da gittim sözlerini de yalanlayarak Özkan tarlaya 13:30'da gitti" dedi. İşte görgü tanığının üvey amcayla ilgili son dakika iddiaları...

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Ecrin'in ölümü hakkında son dakika iddiası! Görgü tanığı Muhammed Yahşi canlı yayında açıkladı...
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