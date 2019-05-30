Eczane çalışma saatler 2019: Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Eczaneler, kamu kurumları ya da özel kurumlar ile anlaşmalar yaparak bu kurumlara bağlı olan kişilere ilaçların ulaşmasını sağlarlar. Eczaneler ile ilgili en çok yapılan araştırmalardan bir tanesi de çalışma saatleri ile ilgili. Eczane çalışma saatlerine buradan ulaşabilirsiniz.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Hastalandığımızda ve ya bir sağlık sorunu yaşadığımızda doktora gider ve verdiği reçeteler doğrultusunda eczanelere başvurarak ilaçlarımızı temin ederiz. Ülkemizde bilinçsiz ilaç kullanım oranı bir hayli fazladır. Reçetesiz ilaçları satın alarak kendilerine iyi geleceğini düşünen insanlar eczanelere giderek antibiyotik ve ağrı kesici satın almaktadır. Ancak herhangi bir doktor onayı olmadan ilaç kullanmak oldukça zararlı ve tehlikelidir. Bu nedenle lütfen ilaç kullanmadan önce doktorunuza müracaat ediniz.

Doktor muayenesi ardından verilen reçeteler doğrultusunda insanların uğradığı ilk adres eczanelerdir.

Eczanelerin mesai saatleri ile ilgili düzenlemeleri bölge eczacı odaları tarafından belirlenmektedir. Ülkemiz genelinde hizmet vermekte olan Eczaneler hafta içi ( Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ) günleri sabah saat 09:00'da hizmet vermeye başlamakta ve akşam saat 19:00'a kadar çalışmaktadırlar.