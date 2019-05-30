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çalışma saatler 2019: Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hastalar için hayati öneme sahip olan eczanelerin saat kaçta açılıp kaçta kapandığı merak konusu olarak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. hasta olan ve ilaç alması gereken insanlar için büyük önem teşkil ediyor. Peki, 2019 eczanelerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri nasıl? saat kaçta açılır ve kapanır? Hafta sonu kaça kadar açık? Tüm bu soruların cevabı detaylı bir şekilde haberimizde.

Giriş Tarihi: 31.5.2019 01:31 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 01:31
Eczane çalışma saatler 2019: Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Eczaneler, kamu kurumları ya da özel kurumlar ile anlaşmalar yaparak bu kurumlara bağlı olan kişilere ilaçların ulaşmasını sağlarlar. Eczaneler ile ilgili en çok yapılan araştırmalardan bir tanesi de çalışma saatleri ile ilgili. Eczane çalışma saatlerine buradan ulaşabilirsiniz.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Hastalandığımızda ve ya bir sağlık sorunu yaşadığımızda doktora gider ve verdiği reçeteler doğrultusunda eczanelere başvurarak ilaçlarımızı temin ederiz. Ülkemizde bilinçsiz ilaç kullanım oranı bir hayli fazladır. Reçetesiz ilaçları satın alarak kendilerine iyi geleceğini düşünen insanlar eczanelere giderek antibiyotik ve ağrı kesici satın almaktadır. Ancak herhangi bir doktor onayı olmadan ilaç kullanmak oldukça zararlı ve tehlikelidir. Bu nedenle lütfen ilaç kullanmadan önce doktorunuza müracaat ediniz.

Doktor muayenesi ardından verilen reçeteler doğrultusunda insanların uğradığı ilk adres eczanelerdir.

Eczanelerin mesai saatleri ile ilgili düzenlemeleri bölge eczacı odaları tarafından belirlenmektedir. Ülkemiz genelinde hizmet vermekte olan Eczaneler hafta içi ( Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ) günleri sabah saat 09:00'da hizmet vermeye başlamakta ve akşam saat 19:00'a kadar çalışmaktadırlar.

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