Eğlence mekanındaki dayak olayına ilişkin işletmeden açıklama yapıldı

Türkiye'nin konuştuğu olaya ilişkin işletmenin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Haberlere konu olan arkadaşımız Gaye Akıl, Dorock XL'da 5 yıldır yürüttüğü görevine halen devam etmektedir. Darp olayını gerçekleştiren Şahin Şeker Beşiktaş Dorock XL markasının değil, sadece markanın bulunduğu Meydan Beşiktaş ve otopark alanının mülk sahibidir. Gaye Akıl'ın maruz kaldığı çirkin şiddet olayının gerçekleştiği gece markamızı Meydan Beşiktaş projesinin içerisinden tamamen çekmiş bulunmaktayız.



Personelimizin hukuksal süreçte her konuda yanındayız. Olayla ilgili hukuki süreç de şirket avukatımız Çağdaş Çelik tarafından yürütülmektedir."

İstanbul Beşiktaş'ta Dorock XL isimli eğlence mekanının çalışanlarını döven patron kamerada