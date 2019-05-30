Göçmen baronu ‘Haval’ kıskıvrak

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Afgan, Iraklı, Pakistanlı gibi çok sayıda ülkeden kaçak yollarla Avrupa'ya doğru yola çıkan yasadışı göçmenleri 3 bin ila 5 bin euro karşılığında taşıyan çeteye yönelik takip, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde oluşturulan özel bir ekiple başladı. Ekip, çetenin liderliğini Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçılığı baronları arasında yer alan Kuzey Iraklı Akbar Omar Tawfeeq'in yaptığını saptadı. İngiliz ve Ukrayna emniyet birimlerinin de destek verdiği operasyona MİT İstanbul Bölge Başkanlığı da dahil oldu. İstanbul merkezli 4 ilde baskınlar yapıldı. Sahil Güvenlik ile Deniz Polisi'nin de katıldığı baskınlarda, aralarında "Haval" kod adlı Kuzey Iraklı çete lideri Akbar Omar Tawfeeq'in de olduğu 25 şüpheli yakalandı. 20'si tutuklandı. Yıllık 2 milyon euro'ya varan kazançlar elde eden çetenin lideri Tawfeeq'in Dominik vatandaşı olmak isteyen ve ABD'ye göç etmeye çalışan kaçak göçmenler üzerine de faaliyetler yürüttüğü bildirildi. Operasyonlarda 569 kaçak göçmen de gözaltına alındı.Göçmen kaçakçılığı sevkiyatında kullanılan 6 araç, 6 tekne, cep telefonları, kamp malzemesi, SIM kartlar, yüklü miktarda para ve çok sayıda can yeleği ele geçirildi. Açık denizlerde ölen kaçak göçmenlerden sorumlu olduğu ifade edilen çetenin, terör örgütü PKK üyeleri ile koordineli oldukları, göçmen temini karşılığında bölücü terör örgütü PKK üyelerine para aktarımı yaptıkları da iddia edildi.