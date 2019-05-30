Hatayspor - Gazişehir Gaziantep: 4-6 (Maç sonucu)

Spor Toto 1. Lig'in play-off karşılaşmasında Hatayspor karşısında penaltı atışlarında 5 gol bulan Gazişehir Gaziantep adını Spor Toto Süper Lig'e yazdıran son takım oldu. Böylece Spor Toto Süper Lig'e çıkan 3. ve son Gazişehir Gaziantep takımı oldu.

Kazananın Spor Toto Süper Lig bileti alacağı mücadele yüksek tempoda başladı. Hatayspor kısa paslarla pozisyonun ararken, devrenin sonuna doğru ağırlığını koyan Gazişehir Gaziantep eşitliği bozan taraf oldu. 45. dakikada sol çizgide topla ilerleyen Bjarnason, rakibinden sıyrıldıktan sonra çaprazdan ceza alanına yöneldi. Ceza sahasına girmeden diğer rakibinden de sıyrılan İzlandalı futbolcu, ortasını yaptı. Gökhan Alsan'ın altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.



İkinci yarıda Hatayspor beraberlik adına yüklenirken, Gazişehir Gaziantep ikinci gole çok yaklaştı. 57. dakikada hızlı gelişen atakta Rydell Poepon'un ceza sahası dışından gönderdiği top direkten oyun alanına döndü ve sonrasında savunma uzaklaştırdı.

82. dakikada skora eşitlik geldi. Hatayspor aradığı golü tecrübeli forveti Mirkan Aydın ile buldu.



Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince kazananı penaltı atışları belirledi. Rakibini 6-4 mağlup eden Gazişehir Gaziantep mutlu sona ulaştı.



Gaziantep ekibi, bu sonuçla Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

İlk yarı:

16. dakikada Gazişehir Gaziantep gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Erhan Çelenk, son çizgiden ortasını yaptı. Ceza sahasına koşu yapan Gökhan Alsan'ın altıpasın gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

29. dakikada sağ kanatta 2 rakip oyuncudan şık bir şekilde sıyrılan Selim Ilgaz, son çizgiden ceza sahasına ortasını gönderdi. Kaleye yönelen topu Günay Güvenç kornere tokatlamak istedi ancak üst direkten seken meşin yuvarlak altıpas içine düştü. Gazişehir Gaziantep savunmasında Oğuz Ceylan kafayla topu kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.

45. dakikada Gazişehir Gaziantep öne geçti. Sol çizgide topla ilerleyen Bjarnason, rakibinden sıyrıldıktan sonra çaprazdan ceza alanına yöneldi. Ceza sahasına girmeden diğer rakibinden de sıyrılan İzlandalı futbolcu, ortasını yaptı. Gökhan Alsan'ın altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.