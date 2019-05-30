Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İGDAŞ saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? İşte İGDAŞ çalışma saatleri 2019

saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? İşte İGDAŞ 2019

1986 yılında bünyesinde kurulan Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin vatandaşlar tarafından merak edilerek saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? İşte İGDAŞ çalışma saatleri 2019 şeklindeki sorularla google arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. İGDAŞ saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? İşte İGDAŞ çalışma saatleri 2019 sorularına ilişkin tüm soruları haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.5.2019 23:46
İGDAŞ saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? İşte İGDAŞ çalışma saatleri 2019

25 Aralık 1986 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve bazı iştiraklerin katılımıyla kuruldu. İstanbul'u kirli havadan kurtarmak amacıyla kurulan İGDAŞ, şehrin yakıt ihtiyacını, çevre ve insan sağlığına en uygun ve en ekonomik enerji kaynağı olan doğalgaz ile karşılamaya başladı. İGDAŞ ilk gazını 1992 yılında Kadıköy'de vermeye başlamıştır. İGDAŞ sermayesinin %94,46'sı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, %5,46'sı İETT'ye, %0,03'ü Hamidiye A.Ş.'ye, %0,03'ü İstanbul İmar A.Ş.'ye ve %0,02'si İSBAK'a aittir. İBB Genel Sekreteri aynı zamanda, İGDAŞ Yönetim Kurulu Başkanıdır.

İGDAŞ ÇALIŞMA SAATLERİ

İGDAŞ çalışma saatleri, sabah 08:00 - 12:30, öğle 13:30 - 17:00 saatleri arasındadır. İGDAŞ veznelerinin çalışma saatleri ise sabah 08:15 - 12:30 öğle 13:30 - 16:45 arasıdır. İGDAŞ'ın hafta sonu sadece Cumartesi günü bazı şubeleri hizmet verirken, Pazar günleri bütün şubeleri kapalı olmaktadır.

İGDAŞ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İGDAŞ genel merkezi, Kazım Karabekir Caddesi No: 4 34060 Alibeyköy / İSTANBUL adresindedir. İGDAŞ'a, 0 212 499 11 11 numaralı telefon, 0 212 499 11 66 numaralı faks ile ulaşabilirsiniz. İGDAŞ Doğalgaz acil numarası 187 ve Çağrı Merkezi numarası 153 veya 0212 153 00 00'dır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İGDAŞ saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? İşte İGDAŞ çalışma saatleri 2019
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN