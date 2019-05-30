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saat kaçta kılınacak? 31 Mayıs 2019 ile İzmir Cuma namazı vakti!

Ramazan ayının son günlerini yaşarken, İslâm alemi için mübarek kabul edilen Cuma gününe girmenin huzurunu ve mutluluğu içerisindeyiz. 'de yaşayan milyonlarca vatandaş da bir yandan bu anlamlı günün heyecanını paylaşırken bir taraftan ise İzmir saati konusunda araştırmalarını yapıyor. Peki, 31 Mayıs İzmir Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, tarafından açıklanan bilgiler ile 31 Mayıs İzmir Cuma namazı vakti...

Giriş Tarihi: 30.5.2019 17:49
İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? 31 Mayıs 2019 Diyanet ile İzmir Cuma namazı vakti!

Müslüman alemi için oldukça önem arz eden Cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu bu hafta da yaşıyoruz. Ramazan ayının son Cuma gününde de namaz vakti hakkında sorgulamalar bir hayli yoğunluk kazandı. Mübarek Cuma sabahına uyanan İzmir'de yaşayan vatandaşlar camilere gidip, ibadetlerini yerine getirecek. Peki, İzmir cuma namazı saati kaçta kılınacak?

İZMİR CUMA NAMAZI VAKTİ 31 MAYIS

Edeceğimiz dualarımızda vatan savunmasında şehit düşen kahramanlarımızı, coğrafya ayırt etmeksizin destan yazan Mehmetçiği, 15 Temmuz'da demokrasiye, bayrağa sahip çıkan memleket sevdalılarını da unutmamalıyız.

Haberimizin ilerleyen sayfalarından 31 Mayıs 2019 İzmir cuma namazı saati bilgisine ulaşabilir, Diyanet'in bu hafta için yayımladığı hutbe ile abdestin nasıl alınacağı konusunda fikir edinebilirsiniz.

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İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? 31 Mayıs 2019 Diyanet ile İzmir Cuma namazı vakti!
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