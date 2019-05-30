Kanalda cesedi bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu. Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yaşayan Üzeyir Tamer'den (12) 27 Mayıs günü evden çıktıktan sonra bir daha haber alamayan babası Hacı ile annesi Selma Tamer durumu polise bildirdi. Polis çocuğu aramaya başladı. Bu arada çocuğun en son birlikte görüldüğü arkadaşları, Tamer'in yüzmek için mahallenin yakınından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdiğini ve akıntıya kapılarak boğulduğunu iddia etti. Bunun üzerine kanalda 15 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı. Kanal kapakları kapatılarak su kesildi. Dün sabah çocuğun cansız bedeni Yüreğir Hidroelektrik Santrali kapaklarında bulundu. Olay yerine gelen anne Tamer, oğlunu son bir kez görmek istedi ancak yetkililer izin vermedi.