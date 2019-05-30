Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kentte tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgiler elde edilen bir kişinin, İstanbul ve İzmir'den kaçakçı olduğu ileri sürülen kişilerle irtibat kurduğunu belirledi.

TARİHİ ESERLERİN NİTELİĞİYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME İSTENİLDİ

Kervansaray Mahallesi'nde yaşayan S.Ü'nün ikametine operasyon düzenleyen ekipler, bahçedeki tuğlaların arasında gizlenmiş heykeli buldu. Tarihi nitelikteki eseri İstanbul ya da İzmir'deki tarihi eser kaçakçılarına satmayı planladığı öne sürülen S.Ü, gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir ve Ankara'daki müze müdürlükleriyle irtibata geçerek, bulunan eserin tarihi niteliğiyle ilgili değerlendirme istedi.

Yetkililerin yaptığı incelemede, Vikingler dönemine ait ve 1200 yıllık olduğu değerlendirilen, İskandinav mitolojisinde en büyük tanrı olarak tasvir edilen Odin'in heykelinin, 30 santimetre uzunluğunda, çift tarafı oyma ve kazıma el işçiliğiyle döneminin en değerli metallerinden oluşturulan karışım ile yapıldığı tespit edildi.