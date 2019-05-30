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2019 ne zaman? şartları nedir?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) bünyesinde uzman erbaş alımı yapıyor. Binlerce uzman erbaş olmak isteyen aday internetten ‘’ KKK Uzman Erbaş başvurusu nasıl ve nereden yapılır?’’ sorusuna yanıt arıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na (KKK) piyade, tank, topçu, muhabere, istihkâm, ulaştırma, ikmal, bakım, sıhhiye, veteriner ve hava savunma gibi branşlarda uzman çavuş ve uzman onbaşı alınacak. Haberimizin devamında şartlarına ve detaylarına yer verdik…

Giriş Tarihi: 30.5.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 09:49
2019 KKK Uzman Erbaş alımı ne zaman? KKK Uzman Erbaş alımı başvuru şartları nedir?

Uzman Erbaş alımlarına yoğun ilgi sürüyor. KKK Uzman Erbaş alımı başvuru sürecini adaylar takip ediyor. Binlerce uzman onbaşı, uzman çavuş olmak isteyen vatandaş 2019 KKK Uzman Erbaş alımı şartlarını merak ediyor. Başvurularda adaylar E-devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecek.

KKK uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır? İşte KKK uzman erbaş başvuru şartları…

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