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seferleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

'da toplu taşıma kullanan vatandaşların merak ettiği konular arasında Metrobüs çalışma saatlerinin önemli yeri bulunuyor. Metrobüs kullanmayı düşünen vatandaşlar soryularını yoğun olarak araştırıyor. seferleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? sorularına ilişkin tüm cevapları haberimizde bulabilirsiniz. Peki Metrobüs çalışma saatleri 2019: Metrobüs seferleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.5.2019 00:14
Metrobüs çalışma saatleri 2019: Metrobüs seferleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

İstanbul trafiğiinde kurtulmak ve gitmek istediği yere hızlı ulaşmak isteyen vatandaşların tercih ettiği metrobüslerin çalışma saatleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Metrobüs kullanacak vatandaşlar Metrobüs çalışma saatleri 2019: Metrobüs seferleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? sorularıyla araştırmalarına devam ediyor. Metrobüs çalışma saatleri 2019: Metrobüs seferleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? sorularına ilişkin tüm cevapları habrimizde bulabilirsiniz. İşte Metrobüs çalışma saatleri 2019: Metrobüs seferleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? sorularının tüm detayları

Metrobüs ile ilgil tüm detaylar haberimizde;

İETT'nin İstanbul'un ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, hızlı ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla işletmeye aldığı Metrobüs sistemi ilk olarak Topkapı-Avcılar hattında hizmete başladı. Metrobüsün ikinci etabı olan Zincirlikuyu ayağı 8 Eylül 2008 Pazartesi günü hizmete alındı. Metrobüs hattının üçüncü etabı olan Söğütlüçeşme hattı 3 Mart 2009 tarihinde açılarak İstanbul'un iki yakası birbirine bağlandı.

Avcılar-Beylikdüzü güzergahı da resmi olarak 19 Temmuz 2012 tarihinde açıldı. Toplam uzunluğu 52 kilometreyi bulan 45 istasyonlu Beylikdüzü-Söğütlüçeşme hattında günlük ortalama 700 bin yolcu taşınıyor.

METROBÜS ÇALIŞMA SAATLERİ

Metrobüsler 24 saat boyunca çalışmaktadır. Gece 01:00 – 05:30 saatleri arasında yarım saat veya 1 saat aralıklarla, sabah saatlerinde ise 1 ya da 2 dakika arayla sık olarak çalışmaktadır.

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