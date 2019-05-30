Metrobüs çalışma saatleri 2019: Metrobüs seferleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

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İETT'nin İstanbul'un ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, hızlı ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla işletmeye aldığı Metrobüs sistemi ilk olarak Topkapı-Avcılar hattında hizmete başladı. Metrobüsün ikinci etabı olan Zincirlikuyu ayağı 8 Eylül 2008 Pazartesi günü hizmete alındı. Metrobüs hattının üçüncü etabı olan Söğütlüçeşme hattı 3 Mart 2009 tarihinde açılarak İstanbul'un iki yakası birbirine bağlandı.

Avcılar-Beylikdüzü güzergahı da resmi olarak 19 Temmuz 2012 tarihinde açıldı. Toplam uzunluğu 52 kilometreyi bulan 45 istasyonlu Beylikdüzü-Söğütlüçeşme hattında günlük ortalama 700 bin yolcu taşınıyor.

METROBÜS ÇALIŞMA SAATLERİ

Metrobüsler 24 saat boyunca çalışmaktadır. Gece 01:00 – 05:30 saatleri arasında yarım saat veya 1 saat aralıklarla, sabah saatlerinde ise 1 ya da 2 dakika arayla sık olarak çalışmaktadır.