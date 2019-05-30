Son dakika haberi... Savcı açıkladı: Ecrin bebek ölümünde ve cinsel istismar konusunda şu an... Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayınlamıştı...

Uzun süredir haber alınamayan minik Ecrin'i arama çalışmaları geçtiğimiz hafta sonu hüsranla sonuçlandı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ormanlık alanda Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşılması Türkiye'yi yasa boğdu. Arama çalışmlarından iki gün öncesine kadar sonuç çıkmamıştı ancak bölgede bulunan orman işçilerince bulunan kız çocuğu giysi ve ayakkabıları ile kafatası ve kemik parçalarının incelenmesinin ardından Ecrin bebeğin öldüğü belirlendi. Savcılık, bulunan parçalar üzerinde yaptığı ilk incelemenin ardından bulgular ile ilgili açıklamalarda bulundu. Telefon arama geçmişinde cinsel içerikli aramalar yaptığı tespit edilen çıkan üvey amca Özkan Kurnaz'ın telefonuna da el konuldu.

İşte Ecrin Kurnaz'ın kaybolması ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...