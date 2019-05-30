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(Özel) ’da tersanede feci iş ka

’da bir tersanede çalışma yaptığı sırada düşen işçinin boğazına saplandı. Ölümle burun buruna gelen yaralı işçi hemen hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 10:25
(Özel) Tuzla’da tersanede feci iş ka

Olay, Tuzla tersaneler bölgesinde bir tersanede dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Tersanede çalışan işçi Selami Kılıçarslan, çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek yerde bulunan demirlerin üzerine düştü. Düşen işçi, boğazına demir çubuk saplanmasıyla yaralandı.

İş yerindeki görgü tanıkları durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Boğazına demir çubuk saplanan işçi apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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(Özel) Tuzla’da tersanede feci iş ka
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