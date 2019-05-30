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( Posta, Kargo, Yurt içi, Yurt dışı)

Kargo, 3 Temmuz 2008 yılında PTT tarafından hizmete açılmıştır. Tüm Türkiye’de hizmet vermektedir. PTT işlemleri de her gün birçok kişi tarafından yapılmaktadır. ‘Kargom Nerede’ diye merak eden vatandaşlar gonderitakip.ptt.gov.tr adresi üzerinden hızlı bir şekilde kargo yapabilirler. Peki, PTT Kargo gönderi takibi nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 30.5.2019 13:06 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 13:06
PTT Kargo Gönderi Takibi ( Posta, Kargo, Yurt içi, Yurt dışı)

PTT kargo gönderi takibi işlemleri her gün arama motoru üzerinde en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Kargo gönderen ya da kargosunun eline geçmesi için bekleyen vatandaşlar barkod numarası ile gönderi takibi yapabilirler. Böylece 'kargom nerede' sorusuna da yanıt alabilecekler. PTT kargo gönderi takibi işlemlerini adım adım buradan öğrenebilirsiniz.

PTT KARGO GÖNDERİ TAKİBİ NASIL YAPILIR?

PTT kargo gönderi takibi için;

  • gonderitakip.ptt.gov.tr adresini ziyaret ediniz.
  • Karşınıza gelen pencerede sizden istenilen (barkod numarası, güvenlik kodu) bilgilerini doldurunuz.
  • Daha sonra sorgula butonuna basınız.

KAYITLI GÖNDERİ TAKİBİ NEDİR?

(Aşağıdaki bilgiler turkiye.gov.tr adresinden alınmıştır)

Bu hizmeti kullanarak, kayıtlı yurtiçi ve yurtdışı gönderilerin durumunu takip edebilirsiniz.

Kargo, APS Kurye, Taahhütlü, Tebligat, Telgraf, yurtiçi/yurtdışı kayıtlı mektup postası gönderileri, koli, APG ve TURPEX gönderileri alıcısına teslimine kadar geçtiği her sevk noktasında kayıt altına alınmaktadır. Aşağıdaki alana gönderinizin barkod numarasını girerek takip işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca, kabulde "Alma Haberi" özel hizmeti istenen ve iade işlemine tabi tutulmadan alıcısına teslim edilen gönderiler için teslime ilişkin "Kayıtlı Gönderi Teslim Belgesi" alabilirsiniz.

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PTT Kargo Gönderi Takibi ( Posta, Kargo, Yurt içi, Yurt dışı)
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