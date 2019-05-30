Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu ile Ramazan Bayramı özel indirimlerini kaçırmayın! 31 Mayıs BİM kataloğu listesi

Haftanın merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşların merakla beklediği BİM aktüel ürünler kataloğu oldukça fazla ürün çeşidi barındırıyor. Kurumun kendi resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalogdaki ürünlerin listesi için vatandaşlar araştırmaya yapmaya başladı. Ev ekonomisine yönelik çok sayıda ürünleri barındıran katalog oldukça faydalı.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, Dijitsu marka sıcak soğuk su sebili olarak bulunuyor. Katalogda son derece çeşitli Ramazan Bayramı indirimleri bulunurken, çocuk oyuncaklarından giyime kadar oldukça çeşitli bir liste var. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 31 Mayıs Mayıs BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.