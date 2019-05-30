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'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

'nın Suruç ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2019 06:43 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 06:47
Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ercan Çakar (24) idaresindeki 34 GK 8258 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 40. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerlere saplanan araçtaki sürücü Çakar, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Fadıl Baydan (25) ve Orhan Kılıçaslan (23), 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Kılıçaslan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Çakar'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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