Sedanur Güzel davasının sanıkları hakim karşısında

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar Ertan B. (36), Himmet U. (46) ve Ahmet B. (33), tutuklu bulundukları Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Himmet U. savunmasında, üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Olayla hiçbir ilgi ve alakasının olmadığını ileri süren Himmet U, "Ertan B. ve Ahmet B'yi tanımam, bana iftira atıyorlar. Ben mağdur oldum, tahliyemi istiyorum. Benim Sedanur'un ailesiyle de hiçbir husumetim yok." dedi.

Ertan B. ise olay günü Sedanur ile Himmet U'nun evinin yakınında erik topladıklarını iddia etti.

Ertan B, "Himmet U. 'kek var çay yaptım, gelin içelim' dedi. Ben ve Ahmet B. ile birlikte çay içtik, Sedanur da bize erik getirdi, o da bizimle çay içti, biz sonra oradan ayrıldık. Sedanur kaybolduktan sonra bunu Himmet U. bana iftira atar diye jandarmaya söylemedim. Ben cezaevinde yatan bir kişi olarak o suçun ne olduğunu biliyorum. Bana iftira atıyorlar, ben suçsuzum." diye konuştu.

Mahkeme başkanının DNA testinde Sedanur'un tırnaklarında ve elbisesinde Ertan B. ve Ahmet B'nin doku örneklerinin bulunduğunu hatırlatması üzerine Ertan B, "Bahçeden gelirken, Sedanur'un elinden tuttum, saçlarını okşadım, o nedenle çıkmış olabilir." diyerek kendisini savundu.

Ahmet B. de akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürerek, daha önce jandarma ve savcılıkta verdiği ifadeleri kabul ettiğini belirtti.

Duruşmaya Kars Kağızman Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBİS ile katılan Sedanur'un müşteki annesi Handan Güzel ve babası Abdullah Güzel, suçluların en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada ayrıca 3 tanık dinlendi.

Yeni tanıkların dinlenmesi ve Ahmet B'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasını isteyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğun devamına karar vererek, duruşmayı 13 Eyül'e erteledi.

OLAY

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan ve bir daha geri dönmeyen 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cesedi, köyün bir kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuş, olaya ilişkin küçük kızla aynı köyde oturan Ertan B, Ahmet B. ve Himmet U. tutuklanmıştı.

Küçük Sedanur'u alıkoyup cinsel istismarda bulunarak öldürdükleri iddia edilen sanıklar hakkında Kars Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 20 yıldan 48 yıla kadar değişen hapis istemiyle dava açılmıştı.

Davanın, güvenlik gerekçesiyle Yozgat Adliyesi'nde görülmesi kararlaştırılmıştı.