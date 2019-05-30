Slime nasıl yapılır? Slime yapmak için gerekli malzemeler ve slime yapımı

Slime yapmayı çocuklarınızın bir sonraki doğum günü partisine bir etkinlik olarak dahil edebilirsiniz. Daha sonra bunu parti çantalarında verebilir ya da hazır tencere ya da DIY (kendin yap) kitlerini hediye olarak bir araya getirebilirsiniz. Düz renkleri pastel veya parlak tonlarda yapabilir, ışıltı efekti için parıltı ekleyebilir veya tek boynuzlu at, gökkuşağı veya diğer çok tonlu varyasyonlar için renkleri karıştırabilirsiniz.

Burada okuyacağınız slime tarifi mükemmel bir duyusal oyuncak yaratır ve çocuklarınızın yapması için güvenlidir ancak yenilebilir olmadığını hatırlayın. Bu nedenle yaptıkları slime'ı yememeleri için onlara göz kulak olun.

SLİME TARİFİ

Aşağıda okuyacağınız tarif, esnek bir slime topu yapmanızı sağlayacak. Bu tarifte eliniz temiz kalır, küçük çocuklar için iyi bir seçimdir.

SLIME YAPMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

100 ml PVA beyaz tutkal (çocuk el sanatları tutkalı veya CE işaretli tutkal)

1/2 çay kaşığı soda bikarbonat

Jel gıda boyası

1 çay kaşığı kontakt lens temizleme solüsyonu

Sim tozu (isteğe bağlı)

SLIME NASIL YAPILIR?

1. Yapıştırıcıyı karıştırma kabında sıkın (mümkünse 100 ml büyüklüğünde bir şişe arayın, böylece ölçmeniz gerekmez). Soda bikarbonatını ekleyin ve iyice karıştırın.

2. Seçtiğiniz jel gıda boyasından bir veya iki damla ekleyin. Daha az renklendirme pastel bir renk verir; ne kadar çok eklerseniz renk o kadar parlak olur. İyice karışana kadar karıştırın.

3. Kontakt lens solüsyonunu ekleyin ve karıştırın.

4. Slime kıvama geldikten sonra çıkarın ve ellerinizle yoğurun. İlk başta yapışkan olacaktır, ancak yaklaşık 30 saniye sonra pürüzsüz ve bükülebilir bir slime'ınız olur. İsterseniz bu noktada slime için sim tozu ekleyin ve ellerinizle slime'ı karıştırın. Kapalı bir kapta saklayın.