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Son dakika haber: o cezaları affetti! İşte detaylar...

Son dakika haber: Genel Kurulu’nda ’nin teklifinin, araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 'nden geçenlere verilen idari para cezasını affeden,"1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe olan kadar " maddesi kabul edildi.

Giriş Tarihi: 30.5.2019 19:37 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 19:37
Son dakika haber: TBMM o cezaları affetti! İşte detaylar...

Alınan son dakika haberine göre: Türkiye Büyük Millet Meclisine Ak Parti tarafından sunulan torba kanun teklifinin araç sınıfları gereği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi yasak olmasına rağmen geçiş yapanların ödeyeceği idari para cezalarının"1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ki kısmının affedilmesini içeren maddesi kabul edildi.

Konuyla ilgili tüm detayları haberimizden bulabilirsiniz...

Böylelikle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yasak geçiş yapan yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3,9 milyon lira ise yasanın yürürlük tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde, üç ay içinde iade edilecek.

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Son dakika haber: TBMM o cezaları affetti! İşte detaylar...
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