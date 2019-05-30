Temizlik işçisi, bulduğu altını sahibine teslim etti

Bolu Belediyesi'nde 4,5 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Nevzat Güler, İzzet Baysal Caddesi'ni süpürdüğü sırada kese buldu. Keseyi alıp açtığında da 1 adet çeyrek altın ile karşılaştı. Güler, altını bulduğu yerin yakınında olan Vedat Yardemir'e ait kuyumcu dükkanına giderek, keseyi gösterdi. Yardemir de keseden, altının kendisinden alındığını söyledi. Bunun üzerine dükkandan çeyrek altın alan müşteriler araştırıldı. Altının sahibinin İrfan Başaran olduğu belirlendi. Başaran, hemen kuyumcuya geldi. Nevzat Güler de altını sahibine teslim etti. Nevzat Güler, daha önce de temizlik yaparken pek çok eşya bulup, teslim ettiğini anlatarak, "Ben almam, 5 bin lira para da bulsam yine de sahibine veririm. Ben ekmeğimi belediyeden yiyorum. Bir çanta buldum, telefon buldum, belediyeye teslime ettim. Bir kez yolda 5 lira buldum, aldım daha sonra 50 liram kayboldu. O zamandan beri yolda bulduğum bir şeyi almıyorum. Bugün de altını buldum. Altın olduğunu bilmiyorum. Arkadaşa gösterdim, gümüş mü altın mı bu diye sordum. Ben altını ayırt edemiyorum. Kuyumcuya geldim. Oradan altının sahibini bulduk" diye konuştu. Kaybettiği altınına Nevzat Güler sayesinde kavuşan İrfan Başaran ise, "Arkadaşa çok teşekkür ederim. Yani bu gurur verici bir olay. Ben altını kaybettiğimi fark etmemiştim. Telefonla beni aradılar. Ben de tekrar geri döndüm buraya" dedi. Kuyumcu dükkanının sahibi Vedat Yardemir de temizlik işçisi Güler'e duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

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