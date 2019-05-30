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bileti nasıl alınır? TCDD !

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaktığı yeşil ışığın ardından Kars’a doğru ilk seferine çıktı. Seyahatleri seven ve tren yolculuğu yapmak isteyenler ‘Turistik Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır, kaçta?’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Yoğun talep gören Turistik Doğu Ekspresi’nde artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak, Ankara-Kars-Ankara arasında turizm amaçlı Turistik Doğu Ekspresi seferi konuldu. İşte TCDD Turistik Doğu Ekspresi sefer saatleri, ve bilet alma işlemleri adım adım haberimizde…

Giriş Tarihi: 30.5.2019 12:51 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 12:58
Turistik Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır? TCDD Turistik Doğu Ekspresi sefer saatleri!

Milyonlarca vatandaş tarafından Turistik Doğu Ekspresi biletleri yoğun talep görüyor. Bunun üzerine internetten 'Turistik Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır, sefer saatleri kaç aralığındadır?' merak edildi. Her gün binlerce yolcu ağırlayacak olan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması sonucu Turistik Doğu Ekspresi seferleri başladı. Bu heyecanı yaşamak isteyenler ise Turistik Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır? Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Araştırmasına başladı. İşte detaylar…

Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan Kars'a doğru ilk seferine çıktı. Ankara-Kars arasındaki mesafeyi 32 saatte tamamlayan trende 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere 9 vagon bulunuyor. İşte Turistik Doğu Ekspresi hakkında bilinmesi gerekenler…

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Turistik Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır? TCDD Turistik Doğu Ekspresi sefer saatleri!
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