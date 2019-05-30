Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak çalışması sonucu hizmete başlayan Turistik Doğu Ekspresi, düzenlenen tören sonrası, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaktığı yeşil ışığın ardından Kars'a doğru ilk seferine çıktı. Burada bir konuşma yapan Bakan Ersoy, "Doğu Ekspresi onlarca yıldır hizmette olan bir ekspres. Ancak başlangıç amacı Kars'la, Ankara arasındaki ulaşımın sağlanmasıydı. Fakat daha sonra izlemiş olduğu rotanın güzelliğiyle bir süre sonra turizmle iç içe olmaya başladı ve gerçek amacından da uzaklaşmış oldu. Biz Turizm Bakanlığı olarak, turizmi 81 ile yaymak hem de çeşitlendirmek açısından bir fırsat olarak gördük. Bu, Türkiye'de keşfedilmiş bir olay değil. Aslında dünyanın pek çok noktasında bizim başlattığımız sefer gibi çok ünlü tren seferleri var" dediTrenle uzun konaklamalar ile bölgedeki turistik alanların ziyaret edilebileceğini söyleyen Ersoy, trenin yerli turistler kadar yabancı turistlere de hitap edeceğini kaydetti. Turistik Van Gölü Ekspresi ve Turistik Diyarbakır ekspreslerinin de devreye alınmasına yönelik çalışmalar olduğunu anlatan Ersoy, trende seyahat için ilk bileti alan yolcuya bir anı ödülü verdi.Ankara-Kars arasındaki mesafeyi 32 saatte tamamlayacak trende 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere 9 vagon bulunuyor. Ankara'dan pazartesi ve çarşamba günleri saat 19.55'te, Kars'tan ise çarşamba ve cuma günleri saat 23.55'te hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları ise 1 odada tek kişi seyahat edilmesi durumunda 400 TL, 1 odada iki kişi seyahat edilmesi durumunda kişi başı 250 TL olacak.