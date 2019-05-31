1000 liradan ucuz cep telefonları hangileri 2019! En ucuz cep telefonu modelleri

Telefon fiyatları günümüz dünyasında inanılmaz rakamlara ulaşmış durumda. Herhangi bir markanın amiral diye adlandırdığımız ana telefonunu almak 5000 ile 10000 lira arasında bir parayı gözden çıkarmak demek oluyor. Bu rakamlarda birçok kişi için gereksiz ve fazla geliyor. Bu sebepten dolayı fiyat performans ürünü olan telefon modelleri son dönemde oldukça aratılıyor. Biz de Sabah.com.tr olarak 1000 lira altında alıp kullanabileceğiniz fiyat performans ürünlerini siz okuyucularımız için hazırladık. İşte o cep telefonu modelleri…

1000 LİRADAN UCUZ CEP TELEFONU MODELLERİ

Sizler için özel olarak hazırladığımız fiyat performans ürünü modeller…

LG G4

900 liraya alabileceğiniz LG G4 modeli tam bir fiyat performans ürünü. 5.5 inçlik ekranıyla dikkat çeken LG G4 3 gb ram ve 3000 mAh batarya değerlerine sahip.

ASUS ZENFONE 4 MAX

Asus'un fiyat performans ürünü olarak çıkardığı zenfone 4 max'da aynı LG G4 gibi 5.5 inçlik bir ekrana sahip bulunuyor. 32 GB dahili depolama ve 3 gb ram ile tatmin edici bir performans veren Zenfone'ın en dikkat çekici özelliği ise 5000 mAh gibi bir bataryaya sahip olması ve bu sayede pil ömrünün oldukça uzun olması.

VESTEL VENUS V6

Vestel'in Android 8.0 özelliğini de bünyesinde bulunduran Venus V6 modeli 5.7 inçlik büyük bir ekrana sahip olması ile dikkat çekiyor. 32 gb hafıza 3 gb ram ve 3366 mAh gibi bir bataryaya sahip.

GENERAL MOBİLE GM 8

General Mobile GM 8'de yine 1000 lira altı cep telefonları arasında oldukça iyi performans veren telefon olarak dikkat çekiyor. 5.7 inçlik büyük ekranıyla dikkatleri üzerine çeken GM 8 32 gb hafıza değeri, 3 gb ram ve 3075 mah'lık bataryaya sahip.

LENOVA K6 NOTE

Lenova'nın fiyat performans telefonları sınıfında bulunan K6 Note'ın 5.5 inçlik ekranı bulunuyor. 32 gb dahili hafıza 3 gb ram ve 4000 mAh batarya kapasitesine sahip.

Xiaomi Redmi 6A

5.5 inçlik ekrana sahip olan Xiaomi Redmi 6A içerisinde Helio A22 işlemciyi barındırıyor. 16 gb bellek ve 2 gb ram kapasitesinde sahip olan Redmi 6A 3000 mAh pil değerine sahip.

Alcatel IDOL 5

5.2 inçlik ekranı bulunan IDOL 5'in 16 gb hafızası, 3 gb rami ve 2800 mAh pili bulunuyor. Fiyatı ise 900 lira bandında.