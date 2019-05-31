313 bin kişi aynı safta buluşacak

BUGÜN NELER OLDU

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbaş,İnşallah 1 Haziran Cumartesi akşamı İstanbul Yenikapı'da 313 bin vatandaşımızla açık havada teravih namazı kılarak bu yılın ramazan ayını taçlandırmış olacağız. İstanbul'un fethinin 566'ını yıldönümü münasebetiyle Yenikapı'da İstanbullu kardeşlerimizle birlikte Enderun usulü teravih namazı kılacağız" dedi.Yenikapı'da kılınacak namaza katılan 313 bin vatandaşın sayısı ise özel bir anlam taşıyor. Sayı, Bedir Savaşı'na katılan 313 sahabiyi temsil ediyor. Bedir Savaşı, İslam'ın doğuşu sonrasında Müslümanların katıldığı ilk savaş olmasıyla biliniyor. Hz. Muhammed'in komutasında, Mekkeli Arap paganlara karşı savaşan Müslümanlar, ilk zaferini Bedir Savaşı ile elde etmişti.DİYANET İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadir Gecesi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bu gece idrak edilecek Kadir Gecesi münasabetiyle, Türkiye genelinde 38 bin 690 cami, sabaha kadar açık bırakılacak. Buna göre, ülke genelinde Kadir Gecesi sabaha kadar açık kalacak cami sayısı bakımından ilk üç sırada 1571 ile Antalya, 1275 ile Şanlıurfa ve 1222 ile Ankara yer aldı. İstanbul'da da bin 210 cami sabaha kadar açık kalacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı. Erbaş mesajında, "Rabbimizin engin rahmetiyle umut, bağışlanma ve huzur kapılarının açıldığı Kadir Gecesi, derin bir tefekkür ve samimi bir muhasebeyle bizi değerli kılan inanç ve ahlakı yeniden kuşanma zamanıdır. Gafletle geçen yıllarımızın affı için tövbe imkanıdır" dedi.