4-B’de yas var

BUGÜN NELER OLDU

Yalova'da yaşayan sınıf öğretmeni Aysel Akın, önceki gün minibüsle görev yaptığı Seyrantepe Mahallesi'ndeki Mevlana İlkokulu'na gitti. İndiği minibüsün arkasından, yaya geçidinden yolun karşına geçmek isteyen Akın'a, karşı yönden gelen başka bir minibüs çarptı. Kazada, metrelerce sürüklenip, başını yere çarpan Aysel öğretmen yaralandı. Çağırılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akın'ın iç kanama geçirdiği tespit edildi. İki gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 2 çocuk annesi Akın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Akın'ın öğretmeni olduğu 4/B sınıfı öğrencileri, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Kazanın olduğu gün, Aysel öğretmenle birlikte sinemaya gitmeyi planladıklarını belirten öğrencilerden İbrahim Uğur'un öğretmeniyle çektirdiği fotoğrafı gösterdi. Küçük İbrahim, "Öğretmenim bu fotoğrafı çektirirken 'Bu fotoğraf ben ölürsem size hatıra kalsın' demişti. O öldü, şimdi bu fotoğraf ondan hatıra kaldı. Kazayı gördüm. Öldüğünü duyduğumda odama gittim, ağladım" dedi.