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Altın değerinde insanlık dersi

Giriş Tarihi: 31.5.2019
Altın değerinde insanlık dersi
Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde, engelli kadrosunda temizlik işçisi olarak çalışan Nevzat Güler (47), İzzet Baysal Caddesi'nin trafiğe kapalı alanında yerleri süpürürken küçük bir altın kesesi buldu. Güler kesenin üzerinde ismi yazan kuyumcuya giderek altının sahibini tanıyıp tanımadıklarını sordu. Güler, altın kesesini kuyumcu çalışanlarının yardımıyla ulaştığı İrfan Başaran'a teslim etti. Güler " 5 bin lira da para bulsam yine sahibine veririm" dedi. Başaran ise "İnsanlık adına çok gurur verici bir olay" diye konuştu. İHA
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Altın değerinde insanlık dersi
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