Ankara cuma namazı vakti 2019! Diyanet ile 31 Mayıs Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Müslüman alemi için oldukça önem arz eden Cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu bu hafta da yaşıyoruz. Ramazan ayının son Cuma gününde de namaz vakti hakkında sorgulamalar bir hayli yoğunluk kazandı. Mübarek Cuma sabahına uyanacak olan Ankara'da yaşayan vatandaşlar camilere gidip, ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Ankara cuma namazı saati kaçta kılınacak?

ANKARA CUMA NAMAZI VAKTİ 31 MAYIS

Edeceğimiz dualarımızda vatan savunmasında şehit düşen kahramanlarımızı, coğrafya ayırt etmeksizin destan yazan Mehmetçiği, 15 Temmuz'da demokrasiye, bayrağa sahip çıkan memleket sevdalılarını da unutmamalıyız.

Haberimizin ilerleyen sayfalarından 31 Mayıs 2019 Ankara cuma namazı saati bilgisine ulaşabilir, Diyanet'in bu hafta için yayımladığı hutbe ile abdestin nasıl alınacağı konusunda fikir edinebilirsiniz.