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vakti 2019! ile 31 Mayıs Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan ayının son günlerini yaşarken, İslâm alemi için mübarek kabul edilen Cuma gününe girmenin huzurunu ve mutluluğu içerisindeyiz. 'da yaşamını sürdüren milyonlarca vatandaş da bir yandan bu anlamlı günün heyecanını paylaşırken bir taraftan ise Ankara saati konusunda araştırmalarını yapıyor. Peki, 31 Mayıs Ankara Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, tarafından açıklanan bilgiler ile 31 Mayıs Ankara Cuma namazı vakti...

Giriş Tarihi: 31.5.2019 09:21 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 09:21
Ankara cuma namazı vakti 2019! Diyanet ile 31 Mayıs Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Müslüman alemi için oldukça önem arz eden Cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu bu hafta da yaşıyoruz. Ramazan ayının son Cuma gününde de namaz vakti hakkında sorgulamalar bir hayli yoğunluk kazandı. Mübarek Cuma sabahına uyanacak olan Ankara'da yaşayan vatandaşlar camilere gidip, ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Ankara cuma namazı saati kaçta kılınacak?

ANKARA CUMA NAMAZI VAKTİ 31 MAYIS

Edeceğimiz dualarımızda vatan savunmasında şehit düşen kahramanlarımızı, coğrafya ayırt etmeksizin destan yazan Mehmetçiği, 15 Temmuz'da demokrasiye, bayrağa sahip çıkan memleket sevdalılarını da unutmamalıyız.

Haberimizin ilerleyen sayfalarından 31 Mayıs 2019 Ankara cuma namazı saati bilgisine ulaşabilir, Diyanet'in bu hafta için yayımladığı hutbe ile abdestin nasıl alınacağı konusunda fikir edinebilirsiniz.

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Ankara cuma namazı vakti 2019! Diyanet ile 31 Mayıs Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak?
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