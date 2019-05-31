Aras kargo takibi nasıl yapılır? Kargom Nerede? Kargo takip sorgulama

Aras kargo gönderi takip numarası ile 'kargom nerede' sorunuzun yanıtına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kargo takip numarası ile sorgulama yaparak kargonuzu adım adım takip edebilirsiniz. Aras kargo takibi işlemleri için izleyeceğiniz adımları bu başlık altında sizler için derledik.

ARAS KARGO GÖNDERİ TAKİP NASIL YAPILIR?

Aras Kargo ile yurt içi ve yurt dışı kargo ve gönderi takibi için tıklayın. Karşınıza gelen pencerede kargo kodu ve kargo takip kodunuzu girerek kargonuzun son durumunu takip edebilirsiniz.

ARAS KARGO HAKKINDA BİLGİLER

(Aşağıdaki bilgiler ilgili kurumun resmi internet sitesinden alınmıştır ve hiçbir değişiklik yapılmamıştır.)

ARAS KARGO HAKKINDA

1979 yılında Celal Aras tarafından kurulan Aras Dağıtım ve Pazarlama, eriştiği dağıtım ağı gücüyle, bu gücün taşımacılıkta da kullanılması kararı alınarak 1989'da faaliyete geçen Aras Kargo'nun da temellerini oluşturmuştur.

Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde 1.500'ü aşkın yerleşim birimine hizmet götüren Aras Kargo, ayrıca 1600'e yakın yerleşim merkezinde faaliyet gösteren mobil servislerle, hizmet sınırlarını her geçen gün daha da genişletmektedir.