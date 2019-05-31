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100 kişilik ekibi seferber etti

TUNA ÇAM
TUNA ÇAM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2019
Asılsız ihbar 100 kişilik ekibi seferber etti
Bursa'da önceki gün akşam saatlerinde, Uludağ'a günübirlik geziye gelenlerden yabancı uyruklu 2 kadının ormanlık alanda kaybolduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine 100 kişiden oluşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri hemen hazırlıklara başladı. Bu arada ihbarı araştıran jandarma ise bir yandan Uludağ'a gelen turist kafilelerini incelemeye alırken, diğer yandan da ihbarın yapıldığı yeri belirlemek için, GSM şirketiyle irtibata geçti. İhbarın yapıldığı telefonun, Uludağ'dan uzak yerde olduğu, aynı numaradan aralarında Ardahan'ın da bulunduğu başka bazı illerinde aranarak benzer şekilde ihbarda bulunulduğu belirlendi. Asılsız ihbarın yapıldığı telefonun sahibi aranıyor.
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Asılsız ihbar 100 kişilik ekibi seferber etti
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