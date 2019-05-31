Askerlik Şubesi çalışma saatleri 2019 – Askerlik şubesi saat kaçta açılıyor saat kaçta kapanıyor?

Askerlik şubeleri mesai saatleri bireyler tarafından her gün merak edilenler arasında yer alıyor. Askere gitmek için başvuru da bulunmak isteyenler veya farklı işlerden dolayı askerlik şubesine yolu düşmüş bireyler çalışma saatlerini merak ediyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak askerlik şubeleri çalışma saatlerini sizler için hazırladık.

2019 ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Askerlik şubelerinin sabah mesaisi saat 08.30'da başlıyor ve hemen hemen her yerde aynı saatte olan öğle arası tatili 12.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. 12.00'dan sonra ise bir saatlik yemek molasının ardından 13.00'da mesaiye başlanıyor ve 17.00'a kadar mesai devam ediyor. Cumartesi ve Pazar günleri çalışmayan askerlik şubelerinin çalışma saatleri bu şekildedir.