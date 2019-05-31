Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Başakşehir'de feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

'de feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

’de bir otomobilin karşı şeride geçerek seyir halindeki araçlara çarpmasıyla meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Görgü tanıkları kazaya karışan araçlardan birinde hamile bir kadının olduğunu söyledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 14:10
Başakşehir'de feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

Kaza, ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil karşı şeride geçerek seyir halindeki 2 araçla kafa kafaya çarpıştı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir'de feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN