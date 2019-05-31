Başkana köpek saldırdı

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Kars'ınArpaçay Belediye Başkanı Erçetin Atalay, köpeğin saldırısıyla yaralandı. Önceki akşam belediyeden çıkan Atalay, yardım kolisi vermek için bir mahalleye girdi. Aracından inen inmez bölgede bulunan bir köpek zincirini kırıp Başkan Atalay'a saldırmaya başladı. Yaklaşık 5 dakika süren mücadelede köpek, Atalay'dan güçlükle uzaklaştırıldı. Kolundan ve omzundan yaralanan başkanı mahalle sakinleri Arpaçay Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavisi yapılan Altay, tetanos ve kuduz aşısı yaptırdıktan sonra istirahat için evine geçti. Başkan Altay yaşadıklarını şöyle anlattı: "Yardım malzemelerini vermek için mahalle sakinleriyle birlikte evin bahçesine girdiğimizde köpek bir anda üstüme saldırdı. Hemen yüzümü korumaya çalıştım. Baktım köpek hırçınlaşmış ben de kafasını tutmaya çalıştım. Ayağımla itmeye çalıştığımda ise dengemi kaybedip düştüm. Ben yere düşünce köpekte üstüme kapandı. Adeta beni parçalamaya çalıştı. Mahalleli köpeği güçlükle uzaklaştırdı. Şükür ucuz atlattım."/KARS