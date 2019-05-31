Beden kitle indeksi nasıl hesaplanır?

Beden kitle endeksi hesaplamaları özellikle çağımızın gelişen ve globalleşen dünyasında obezitenin son derece artmasından dolayı daha fazla tercih edilen bir önlem yöntemi olarak tercih ediliyor. Birçok insan bazı durumlarda hastalıklardan bazı durumlarda da yediği içtiğine dikkat etmediğinden kilo alırlar. Kilo almaların belli bir süre artmasından sonra vücudunun kilo alma sınırından çok daha fazla alan bireyler obezite olup olmadıklarını veya obezite olmaya ne kadar yakın oldukları düşünmek için araştırmalar yaparlar. Bunlar için de başlıca testlerden biri 'Beden kitle indeksi hesaplamadır' Biz de Sabah.com.tr olarak beden kitle endeksi hesabını nasıl yapabileceğinizi sizler için hazırladık.

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ NASIL HESAPLANIR?

Vücut kitle indeksi hesaplamaya bir örnek vermek gerekirse, örnek olarak 1.80 boyunda 87 kilo bir bireyi alalım. 1.80'nin karesi alındığında bu 3.24 eder. 87'yi 3.24'e böldüğümüz zaman ise sonuç 26.8 çıkacaktır. Vücut kitle indeksinde ortalamaya göre kilo biçimleri ise şu şekildedir. Çıkan sonuç 18'in altındaysa birey zayıf demek, 18 ile 25 arasındaysa birey normal kilolu demek, 25 ve 30 arasındaysa birey fazla kilolu 30 ile 40 arasındaysa birey obez demek ve 40'ın üstünde ise birey morbid obez demektir.

Tabiki boy kilo indeksi hesaplanırken rakamların doğru olması kadar yaşta önemli bir faktördür.