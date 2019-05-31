Burun kanaması nasıl durdurulur?

Burun kanamaları belli başlı sebeplerden dolayı insanların başına gelebilecek rahatsızlıklar arasındadır. Çeşitli hastalıklar mevsimsel bozukluklar ve birçok nedenden meydana gelebilecek olan burun kanamaları durdurma kısmında birçok kişi hatalı yöntemler deniyor. Buna örnek vermek gerekirse burun kanaması sırasında başını geriye atarak kanayan bölgeye tampon uygulamak bilinen en büyük yanlışlar arasındadır. Bunun yerine burun ucu kısmına elinizle baskı uygulayarak kanamayı yavaşlatabilir ve durdurabilirsiniz. Aksi takdir de hatalı yöntemi denerseniz başınızı geriye doğru atmanızdan kaynaklı olarak kanın genize akmasına neden olabilirsiniz. Peki, burun kanamaları nasıl durdurulur?

BURUN KANAMASI NASIL DURDURULUR?

Burun kanamalarında hatalı bilinen yöntemleri yapmaktan kaçınmalıyız. Aksi takdir de daha büyük sorunlara yol açabilir, ağrıların ve kanamaların daha da artmasına neden olabiliriz. Bu sebepten dolayı öncelikle doğru bir yöntemle kanama durdurulmaya çalışılma eğer başarılı olunamazsa hekime başvurulmalıdır. Burun kanamalarını durdurmak için bilinen en belirgin yanlış ise kafanın arkaya doğru atılarak kanayan bölgeye tampon uygulanmaya çalışılmasıdır. Ön burun kanamasını durdurmak için burun ucundaki yumuşak kısım bir elin baş ve işaret parmağı arasına alınarak baskı uygulanır. Oturur pozisyonda baş öne eğilerek 10 dakika kadar beklenmelidir. Burun ve yanağa, bir beze ya da poşete sarılı olarak buz koymak damarlarda büzülmeye sebep olacağından kanama miktarını azaltacaktır. Bu şekilde kanama durursa sümkürmekten kaçınılmalı, başın kalp seviyesinden yükseğinde bir pozisyonda istirahat edilmelidir.

Eğer ki bu yöntemle kanama durdurulamazsa kulak burun boğaz hekimine görünülmelidir.