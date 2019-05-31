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nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? Adım adım kılınışı ve tüm bilgiler!

Mübarek Ramazan ayının son Cuma gününe girmenin mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz. Ramazan boyunca Cuma coşkusunu bir başka yaşayan İslam alemi, bugünü de aynı şekilde geçirecek. Her zaman olduğu gibi öğle namazı ile birlikte camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. İbadetini yerine getirmek isteyen bireyler ise, ' nasıl kılınır ve kaç rekat?' sorusu ile araştırmalarını sürdürüyor. Peki Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar okunur? Sizler için hazırladığımız içeriğinden adım adım ve tüm merak edilen bilgileri bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.5.2019 11:02
Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? Adım adım kılınışı ve tüm bilgiler!

Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, Cuma gününe girmenin huzuru ve coşkusu yaşanıyor. Her hafta olduğu gibi bugün de Cuma namazı için eller camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Oruçlu olsun olmaksızın ibadetini yerine getirmek isteyen bireyler ise 'Cuma namazı nasıl kılınır?' sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde, adım adım Cuma namazı kılınışı bilgisine yer verirken, abdestin nasıl alınacağını da aktardık.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT? ABDEST NASIL ALINIR?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından cuma namazı kılınışı hakkında detaylara ulaşabilir, Diyanet'in bu hafta için yayımladığı hutbe ile abdestin nasıl alınacağı konusunda fikir edinebilirsiniz.

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Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? Adım adım kılınışı ve tüm bilgiler!
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